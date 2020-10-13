Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1632 olduğunu belirtirken, toplam 8.957 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 296.972 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1632 olduğunu belirtirken, toplam 8.957 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 296.972 olarak paylaşıldı.