08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Sadettin Saran'dan Sergio Conceiçao açıklaması!

Fenerbahçe'nin başkan adayı Sadettin Saran, "Artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız."

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan Sergio Conceiçao açıklaması!
Fenerbahçe'nin başkan adayı Sadettin Saran, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Daha önce Sergio Conceiçao'nun teknik direktör adayı olduğunu söyleyen Saran, artık Portekizli teknik adamın olmayacağını söyledi.

Sadettin Saran'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugünün şartlarında artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak zamanımız yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde bir irade koymaya çalıştım."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
