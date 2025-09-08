Sadettin Saran'dan Sergio Conceiçao açıklaması!

Fenerbahçe'nin başkan adayı Sadettin Saran, kongre üyeleriyle bir araya geldi.
Daha önce Sergio Conceiçao'nun teknik direktör adayı olduğunu söyleyen Saran, artık Portekizli teknik adamın olmayacağını söyledi.
Sadettin Saran'ın açıklaması şu şekilde:
"Bugünün şartlarında artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak zamanımız yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde bir irade koymaya çalıştım."
