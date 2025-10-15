Sadettin Saran'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, kadro dışı bırakıldı. Başkan Sadettin Saran, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"KİMSEYLE KÖTÜ AYRILMAK İSTEMİYORUZ"



Saran, "Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimseyle kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben onları seviyorum, cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım." dedi.



"BİZ ONLARA GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"



Fenerbahçe Başkanı, sürecin kişisel değil, tamamen profesyonel bir karar olduğunu vurguladı:



"Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz."



"HENÜZ BÖYLE BİR KARAR ALINMADI"



Saran ayrıca, devre arasında gönderilme ihtimallerine ilişkin "Henüz böyle bir karar alınmadı. Önce konuşacağız, durumu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.



