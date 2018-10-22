Sadece La Liga'da zirve değişti

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Son şampiyon Manchester City, 9. haftada konuk ettiği Burnley'i 5-0 yendi. Liverpool ise Huddersfield Town deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.Ligin iki önemli kulübü Chelsea ile Manchester United arasındaki mücadele, Chelseali Barkley'nin 90+6'ncı dakikadaki golüyle 2-2 sonuçlandı.Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un bir gol attığı maçta, ağırladığı Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.Premier Lig'de 9. maçların ardından 23 puan toplayan Manchester City, averajla Liverpool'un önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 21'er puanla Chelsea ve Tottenham, 18 puanla da bir maç eksiği bulunan Arsenal izledi.La Liga'nın 9. haftasındaki zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Barcelona, sahasında Sevilla'yı 4-2 yendi. İlk yarıda sakatlanan Barcelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Messi'nin, sağ kolunda çatlak meydana geldiği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Real Madrid, ağırladığı Levante'ye 2-1 yenilerek son 4 maçında 3. mağlubiyetini aldı.Espanyol, Huesca'yı 2-0, Deportivo da Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti. Atletico Madrid ise konuk olduğu Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.La Liga'da puanını 18'e çıkaran Barcelona, yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Katalan ekibini, Espanyol ve Deportivo 17'şer, Sevilla ve Atletico Madrid 16'şar puanla takip etti.Son 7 yılın şampiyonu Juventus, Genoa'yla 1-1 berabere kalarak 9. haftada ilk puan kaybını yaşadı.Udinese'yi deplasmanda 3-0 yenen Napoli ve Milano derbisinden 1-0 galip ayrılan Inter, Juventus ile aralarındaki farkı kapatma fırsatını iyi kullandı.Empoli formasıyla ilk maçına çıkan Salih Uçan, İtalya ligindeki ilk golünü atarak takımının Frosinone deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrılmasını sağladı.Ligde 9. haftanın sonunda 25 puan toplayan Juventus'u, 21 puanlı Napoli ve 19 puanlı Inter izledi.Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, Stuttgart'ı 4-0 yenerek unvanını korudu.Borussia Mönchengladbach, sahasında Mainz'ı 4-0, Werder Bremen de Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'ü deplasmanda 2-0 yendi.Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 mağlup ederek 3 haftanın ardından galibiyetle tanıştı.Bundesliga'nın 8. haftasının ardından 20 puanı bulunan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Werder Bremen'in 3'er, Bayern Münih'in ise 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.Lider PSG, konuk ettiği Amiens'i 5-0 yenerek 10'da 10 yaptı. PSG böylece ilk 9 karşılaşmasını da kazanarak kırdığı Ligue 1 rekorunu geliştirdi.Lille, Dijon deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Montpellier, ağırladığı Bordeaux'yu 2-0, Olympique Marsilya da konuk olduğu Nice'i 1-0 mağlup etti.Ligue 1'in 10. haftası sonunda PSG, 30 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 22, Montpellier ve Olympique Marsilya 19'ar puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.