Sacramento Kings, KOVID-19 salgınıyla boğuşuyor!

Sacramento Kings'in, takım içinde yoğun bir KOVID-19 salgınıyla uğraştığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Marvin Bagley ve geçici başantrenör Alvin Gentry de dahil olmak üzere birden fazla oyuncu ve personelin test sonuçlarının pozitif çıktığını ve takımdaki bazı vakaların semptomatik olduğunu açıkladı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Charania, De'Aaron Fox'ın, Alex Len'in ve Louis King'in Perşembe günü KOVID-19 protokollerine girdiğini açıkladılar.



Kings'in Perşembe günü takım antrenmanı iptal ettiği ve antrenman tesislerini kapattığı kaydedildi. Wojnarowski'ye göre ekibin bu geceki Memphis Grizzlies maçına çıkıp çıkmayacağı ise kesinlik kazanmış değil.



