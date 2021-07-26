Sacha Boey: 'Galatasaray'da yeniden doğmuş gibiyim'

Galatasaray'ın Rennes'ten kadrosuna kattığı Sacha Boey, imza sonrasında Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.



Çok mutlu olduğunu söyleyen Boey, "Karşılama için çok teşekkür ederim, transfer olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, Rennes'e başvurdu ve transfer gerçekleşti. Muhteşem bir duygu, kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Taraftara da mesaj yollayan 20 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray taraftarının gurur duyması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.



Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Dijon'da 26 lig maçına çıkan 20 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu 1 de asist yaptı.







