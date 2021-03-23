Sa Pinto'ya eleştiri; 'Sen benim babam değilsin'

Vasco da Gama'nın eski oyuncusu Fellipe Bastos Gaziantep FK teknik direktörü Ricardo Sa Pinto hakkında konuştu.



Pinto ile Vasco da Gama'da oynarken yaşadıkları sorunlardan bahseden Bastos, "Sa Pinto geldiğinde, ona kimin verdiğini bilmediğim bazı bilgilerle geldi. Pinto ile küme düşme bölgesine girdik ve zor bir süreçti." dedi.



Pinto ile yaşadığı sorundan bahseden Bastos;



"Benimle konuşmak için aradı. Kadroda yer almanı istemezsem bunu yapabileceğimi biliyorsun değil mi" dedi. "Elbette koçsun ve seçim senin" dedim. Sonra bir anda heyecanlanmaya ve yüksek sesle konuşmaya başladı: "Bana bir koç olarak saygı duymalısın." dedi. Ben de O'na "Sana bir koç olarak saygı duyuyorum, ama konuşmak zorunda değilsin. Odada sadece sen ve ben varız, konuşuyoruz" dedim. O, "Ama bunun için benim sözüme güvenmek zorundasın." dedi. Ve yine sonra çıldırdı, yüksek sesle konuşmaya, bağırmaya başladı. Parmağını suratıma doğru yaklaştırdı. Ben de O'na; "Dostum, sana bir koç olarak saygı duyuyorum, ama benimle böyle konuşmaya devam edemezsin, benim babam değilsin. O yüzden alçak sesle konuş ve normal konuşalım." dedim. Daha yüksek sesle konuştu, yükseldik ve sonra odadan çıktım."



PİNTO OYUN TARZINI DEĞİŞTİRDİ



"Sa Pinto geldiğinde, ona kimin verdiğini bilmediğim bazı bilgilerle geldi. Oyuncularını seçiyor ve bizim anlamakta yavaş kaldığımız bazı metotlar uyguluyordu. Sonunda kimsenin de anlamadığı ortaya çıktı. Bunu herkes gördü. Küme düşme bölgesine girdik.

Takımın bazı eksikliklerini ve oyuncu gurubunun nasıl oluşturulduğunu, bazı özelliklerini anlaması biraz zaman aldı. Ve oradaki oyuncuların özellikleri üzerine oynamaktan yoksunduk. Yararı yok, şampiyonanın ortasında orada bulunanların yerlerini değiştirmeyeceksin. Oyuncularla uyum sağlayamadı. Sanırım 12 veya 13 maçtı ve çok kaybettik. Sadece iki maç kazandık."



SA PİNTO'NUN GELİŞİ İYİ KARŞILANMADI



"Sa Pinto'nun gelişi pek iyi karşılanmadı ve bazı Avrupa yöntemleri buldu. Avrupa'da oynadım, nasıl olduğunu biliyorum ama Vasco çok sıkıntılı bir siyasi ve iç dönemden geçiyordu. Bu, işlerin yol boyunca kaybolmasına neden oldu."



HABER: ALİ BUDAK



