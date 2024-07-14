İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town'ın Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent ile ilgilendiği öğrenildi.
Ada ekibinin 27 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde Sarı-Lacivertliler'e teklif yapabileceği ifade ediliyor.
Tecrübeli kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan kontratı 2027'de sona erecek.
SON KARAR MOURINHO'NUN
Ryan Kent için son kararı, teknik direktör Jose Mourinho verecek.
Ada ekibinin 27 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde Sarı-Lacivertliler'e teklif yapabileceği ifade ediliyor.
Tecrübeli kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan kontratı 2027'de sona erecek.
SON KARAR MOURINHO'NUN
Ryan Kent için son kararı, teknik direktör Jose Mourinho verecek.