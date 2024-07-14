Ryan Kent'e Ipswich kancası

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town'ın Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent ile ilgilendiği ve ilerleyen zamanlarda Sarı-Lacivertliler'e teklif yapacağı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ryan Kent'e Ipswich kancası
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14 Temmuz 2024 11:53
İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town'ın Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent ile ilgilendiği öğrenildi.

Ada ekibinin 27 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde Sarı-Lacivertliler'e teklif yapabileceği ifade ediliyor.

Tecrübeli kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

SON KARAR MOURINHO'NUN

Ryan Kent için son kararı, teknik direktör Jose Mourinho verecek.  




 
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