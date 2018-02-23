Galatasaray'ın Süper Lig'de Bursaspor ile karşılaştığı maçta, gözüne aldığı darbenin ardından sakatlanıp oyundan çıktı.Karşılaşmanın 49. dakikasında Serdar Aziz'in attığı golün ardından gol sevincinde Belhanda'nın parmağı gözüne denk gelen Donk, kendisini yere bıraktı ve bir süre saha dışında tedavisi yapıldı.Sakatlığının ardından oyuna devam edemeyen Donk, maçın 54. dakikasında yerini Yasin Öztekin'e bıraktı.Bursaspor karşısında 76. dakikada oyuna giren Eren Derdiyok ise 78. dakikada sakatlandı ve kendisini acı içinde yere bıraktı. Ayağa kalkmakta zorluk yaşayan Derdiyok, sedye yardımı ile oyundan çıktı. Yere düşerken Belhanda ile çarpışan ve bileğinin üzerine düşen Eren Derdiyok, uzun süre yerden kalkamadı.