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Ryan Donk ve Eren Derdiyok Bursaspor maçında oyuna devam edemedi

Galatasaray'ın Bursaspor ile karşılaştığı maçta Ryan Donk, gol sevincinde Younes Belhanda'nın parmağının gözüne gelmesinin ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Eren Derdiyok ise oyuna girdikten 2 dakika sonra sakatlandı.

Kaynak: Sporx.com
Ryan Donk ve Eren Derdiyok Bursaspor maçında oyuna devam edemedi
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23 Şubat 2018 21:20
Galatasaray'ın Süper Lig'de Bursaspor ile karşılaştığı maçta Ryan Donk, gözüne aldığı darbenin ardından sakatlanıp oyundan çıktı. 

Karşılaşmanın 49. dakikasında Serdar Aziz'in attığı golün ardından gol sevincinde Belhanda'nın parmağı gözüne denk gelen Donk, kendisini yere bıraktı ve bir süre saha dışında tedavisi yapıldı. 

DONK YERİNE YASİN...

Sakatlığının ardından oyuna devam edemeyen Donk, maçın 54. dakikasında yerini Yasin Öztekin'e bıraktı.

EREN DERDİYOK, SEDYE İLE OYUNDAN ÇIKTI

Bursaspor karşısında 76. dakikada oyuna giren Eren Derdiyok ise 78. dakikada sakatlandı ve kendisini acı içinde yere bıraktı. Ayağa kalkmakta zorluk yaşayan Derdiyok, sedye yardımı ile oyundan çıktı. Yere düşerken Belhanda ile çarpışan ve bileğinin üzerine düşen Eren Derdiyok, uzun süre yerden kalkamadı.

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