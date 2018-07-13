  •  
    F.Bahçe resmen istedi, Lazio direniyor! Teklif...
  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"

Ryan Babel, Flamengo'yu reddetti!

Brezilya ekibi Flamengo'nun ilgilendiği Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in siyah beyazlı takımda kalmak istediği belirtildi. Ayırca oyuncunun menajeri de Babel'in Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ryan Babel, Flamengo'yu reddetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2018 00:07
Flamengo'nun ilgilendiği Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

"GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI"

Brezilya basınından Globo'da yer alan habere göre; Flamengo, Beşiktaş ile Ryan Babel'in transferi için 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma noktasına geldi. Ancak Beşiktaş'ın yeni taleplerinin ardından görüşmeler askıya alındı.

"BABEL, FLAMENGO'YU İSTEMEDİ"

Ayrıca Hollanda basınından De Telegraaf ise Ryan Babel'in Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmadığını yazdı. Haberde; Beşiktaş'ın Flamengo'nun teklifine sıcak baktığı ancak Babel'in siyah beyazlı ekipte oynamaya devam etmek istediği bildirildi.

Ryan Babel'in Beşiktaş'ta kalma tercihinde bulunmasında Hollanda Milli Takım'da yer almak isteğini önemli payı olduğu belirtildi.

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI

Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrech ise Hollanda basınına yaptığı açıklamada; "Babel, Flamengo'ya transfer olmayacak. İstanbul'da çok mutlu ve 1 yıl daha sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.

RYAN BABEL'DEN PAYLAŞIM

Ryan Babel, Flamengo'ya transfer olduğu yönündeki iddialar üzerine bu paylaşımı yaptı ve haberlere tepki gösterdi



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için