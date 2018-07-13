Ryan Babel, Flamengo'yu reddetti!

Hollandalı yıldızıkonusunda flaş gelişmeler yaşandı.Brezilya basınından Globo'da yer alan habere göre; Flamengo, Beşiktaş ile Ryan Babel'in transferi için 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma noktasına geldi. Ancak Beşiktaş'ın yeni taleplerinin ardından görüşmeler askıya alındı.Ayrıca Hollanda basınından De Telegraaf ise Ryan Babel'in Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmadığını yazdı. Haberde; Beşiktaş'ın Flamengo'nun teklifine sıcak baktığı ancak Babel'in siyah beyazlı ekipte oynamaya devam etmek istediği bildirildi.Ryan Babel'in Beşiktaş'ta kalma tercihinde bulunmasında Hollanda Milli Takım'da yer almak isteğini önemli payı olduğu belirtildi.Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrech ise Hollanda basınına yaptığı açıklamada; "Babel, Flamengo'ya transfer olmayacak. İstanbul'da çok mutlu ve 1 yıl daha sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.Ryan Babel, Flamengo'ya transfer olduğu yönündeki iddialar üzerine bu paylaşımı yaptı ve haberlere tepki gösterdi