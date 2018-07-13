Ryan Babel, Flamengo'yu reddetti!

Flamengo'nun ilgilendiği Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel konusunda flaş gelişmeler yaşandı.
"GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI"
Brezilya basınından Globo'da yer alan habere göre; Flamengo, Beşiktaş ile Ryan Babel'in transferi için 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma noktasına geldi. Ancak Beşiktaş'ın yeni taleplerinin ardından görüşmeler askıya alındı.
"BABEL, FLAMENGO'YU İSTEMEDİ"
Ayrıca Hollanda basınından De Telegraaf ise Ryan Babel'in Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmadığını yazdı. Haberde; Beşiktaş'ın Flamengo'nun teklifine sıcak baktığı ancak Babel'in siyah beyazlı ekipte oynamaya devam etmek istediği bildirildi.
Ryan Babel'in Beşiktaş'ta kalma tercihinde bulunmasında Hollanda Milli Takım'da yer almak isteğini önemli payı olduğu belirtildi.
MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI
Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrech ise Hollanda basınına yaptığı açıklamada; "Babel, Flamengo'ya transfer olmayacak. İstanbul'da çok mutlu ve 1 yıl daha sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.
RYAN BABEL'DEN PAYLAŞIM
Ryan Babel, Flamengo'ya transfer olduğu yönündeki iddialar üzerine bu paylaşımı yaptı ve haberlere tepki gösterdi
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"GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI"
Brezilya basınından Globo'da yer alan habere göre; Flamengo, Beşiktaş ile Ryan Babel'in transferi için 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma noktasına geldi. Ancak Beşiktaş'ın yeni taleplerinin ardından görüşmeler askıya alındı.
"BABEL, FLAMENGO'YU İSTEMEDİ"
Ayrıca Hollanda basınından De Telegraaf ise Ryan Babel'in Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmadığını yazdı. Haberde; Beşiktaş'ın Flamengo'nun teklifine sıcak baktığı ancak Babel'in siyah beyazlı ekipte oynamaya devam etmek istediği bildirildi.
Ryan Babel'in Beşiktaş'ta kalma tercihinde bulunmasında Hollanda Milli Takım'da yer almak isteğini önemli payı olduğu belirtildi.
MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI
Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrech ise Hollanda basınına yaptığı açıklamada; "Babel, Flamengo'ya transfer olmayacak. İstanbul'da çok mutlu ve 1 yıl daha sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.
RYAN BABEL'DEN PAYLAŞIM
Ryan Babel, Flamengo'ya transfer olduğu yönündeki iddialar üzerine bu paylaşımı yaptı ve haberlere tepki gösterdi
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın