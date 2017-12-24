Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e flaş uyarı

Galatasaray'da teknik direktörlüğe Fatih Terim'in getirilmesi ile ilgili Rüştü Reçber'den beIN Sports ekranlarında flaş bir açıklama geldi.
Reçber, Fatih Terim'in milli takımda başarısız olduğunu vurgularken, "Fatih Terim, Milli Takım başına geldiğinde de çok şey değişecek dendi, bir şey değişmedi. Milli Takım'ın başına geldiğinde yaptığı hataları yapmaması lazım hocanın" ifadelerini kullandı.
Reçber, daha önce yazdığı yazılar nedeniyle Fatih Terim ile davalık olmuştu.
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Reçber, Fatih Terim'in milli takımda başarısız olduğunu vurgularken, "Fatih Terim, Milli Takım başına geldiğinde de çok şey değişecek dendi, bir şey değişmedi. Milli Takım'ın başına geldiğinde yaptığı hataları yapmaması lazım hocanın" ifadelerini kullandı.
Reçber, daha önce yazdığı yazılar nedeniyle Fatih Terim ile davalık olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın