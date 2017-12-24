  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e flaş uyarı

Rüştü Reçber, yayıncı kuruluş ekranlarında Galatasaray'ın başına geri dönen Fatih Terim'e uyarıda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e flaş uyarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2017 19:18
Galatasaray'da teknik direktörlüğe Fatih Terim'in getirilmesi ile ilgili Rüştü Reçber'den beIN Sports ekranlarında flaş bir açıklama geldi.

Reçber, Fatih Terim'in milli takımda başarısız olduğunu vurgularken, "Fatih Terim, Milli Takım başına geldiğinde de çok şey değişecek dendi, bir şey değişmedi. Milli Takım'ın başına geldiğinde yaptığı hataları yapmaması lazım hocanın" ifadelerini kullandı.

Reçber, daha önce yazdığı yazılar nedeniyle Fatih Terim ile davalık olmuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için