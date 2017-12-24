Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e flaş uyarı

'da teknik direktörlüğe'in getirilmesi ile ilgili'den beIN Sports ekranlarında flaş bir açıklama geldi.Reçber, Fatih Terim'in milli takımda başarısız olduğunu vurgularken, "" ifadelerini kullandı.Reçber, daha önce yazdığı yazılar nedeniyle Fatih Terim ile davalık olmuştu.