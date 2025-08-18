Rui Costa ve Ali Koç, Kerem için pazarlık masasında!

Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferi için gün sayıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Benfica Başkanı Rui Costa ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için resmi temasta. Rui Costa ve Ali Koç, Kerem için pazarlık masasına oturdu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ENGELİ
Sarı-lacivertliler, anlaşmayı tamamlamaya çok yakın iken Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Benfica ile eşleşince transferin önüne bir süre için set koyulmuştu.
YÜKSEK GELMİŞTİ
Benfica'nın kabul etmeye yakın olduğu 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonus teklifi, Kerem Aktürkoğlu'nun Nice ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynaması sonrası 18 milyon Euro seviyesine düşürülmüştü.
Fenerbahçe, daha sonra Benfica ile orta yol bulmak için tekrar görüşme talep etti. Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 22.5 + 2.5 milyon Euro'luk teklifini yeniledi ve cevap beklemeye başladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU HAZIR KITA
Kerem Aktürkoğlu ile uzun zaman önce sözleşme konusunda anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Benfica Başkanı Rui Costa ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için resmi temasta. Rui Costa ve Ali Koç, Kerem için pazarlık masasına oturdu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ENGELİ
Sarı-lacivertliler, anlaşmayı tamamlamaya çok yakın iken Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Benfica ile eşleşince transferin önüne bir süre için set koyulmuştu.
YÜKSEK GELMİŞTİ
Benfica'nın kabul etmeye yakın olduğu 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonus teklifi, Kerem Aktürkoğlu'nun Nice ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynaması sonrası 18 milyon Euro seviyesine düşürülmüştü.
Fenerbahçe, daha sonra Benfica ile orta yol bulmak için tekrar görüşme talep etti. Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 22.5 + 2.5 milyon Euro'luk teklifini yeniledi ve cevap beklemeye başladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU HAZIR KITA
Kerem Aktürkoğlu ile uzun zaman önce sözleşme konusunda anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.