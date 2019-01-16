Rozier: "Kadroda gereğinden çok yetenekli kişi var"

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Terry Rozier'a göre, Boston Celtics'in bu sezonki sorunları kadrosunda çok fazla yetenek sahibi olması nedeniyle ortaya çıkıyor.Rozier, Celtics'in henüz kayda değer kadro derinliklerinden nasıl yararlanılacağını çözemediğini söyledi.Rozier ayrıca, Kyrie Irving'in genç takım arkadaşlarının adını ortaya atarak rahatsız edici gerçekleri ortaya çıkardığını da ekledi.Terry Rozier'ın açıklamaları şu şekildeydi:Kadronun gereğinden fazla yetenek içerip içermediği sorulduğunda, Rozier geri adım atmadı: