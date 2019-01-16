Rozier: "Kadroda gereğinden çok yetenekli kişi var"

Terry Rozier'a göre, Boston Celtics'in bu sezonki sorunları kadrosunda çok fazla yetenek sahibi olması nedeniyle ortaya çıkıyor.
Rozier, Celtics'in henüz kayda değer kadro derinliklerinden nasıl yararlanılacağını çözemediğini söyledi.
Rozier ayrıca, Kyrie Irving'in genç takım arkadaşlarının adını ortaya atarak rahatsız edici gerçekleri ortaya çıkardığını da ekledi.
Terry Rozier'ın açıklamaları şu şekildeydi: "Kyrie son maçtan sonra çok şey söyledi ve muhtemelen insanların duymak istemediği şeylerdi.Ama söyledikleri ortaya çıkıyor." "Daha önce hiçbirimizin böyle bir takımda olduğunu sanmıyorum. Oynayabilen, kariyerlerinde bir şeyler yapan, geçen yıl bir arada olan, daha sonra Kyrie ve Hayward'ı geri alan bir grup. Bu biraz fazla geldi."
Kadronun gereğinden fazla yetenek içerip içermediği sorulduğunda, Rozier geri adım atmadı: "Çok yetenek var, evet. Fazla var."