Ronaldo'dan Quaresma'ya; 'Portekiz'in en iyisi sensin'

Portekizce'de 3 parmak anlamına gelen 'tres dedos' teriminden türemiş olan Trivela, futbolda ayağın dışıyla yapılan vuruş için kullanılır. Trivela vuruşu günümüz futbolunda Ricardo Quaresma ile özdeşleşmiştir.

Trivela demek Quaresma demek! Fenerbahçe'yi ayağının dışıyla deviren Ricardo Quaresma'nın kariyerindeki en iyi trivela gollerine bakalım! 🔥➤https://t.co/SaEAfmfvJE pic.twitter.com/v79b8mm51u



— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) 26 Şubat 2018







Fenerbahçe derbisinde harika bir performansa ve çok şık gollere imza atan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya bir kutlama da yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo'dan geldi.Real Madrid'in süper starının, milli takımdan arkadaşı olan Q7'yi derbi sonrası telefonla arayarak trivela golünden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.Quaresma'ya, "Sen Portekiz'in en iyi oyuncususun" diyen Ronaldo'nun, "Maçlarını izliyorum. Bir kez daha yıldızlaştın" diyerek övgüde bulunduğu kaydedildi.