06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Ronaldo ve Felix coştu, Portekiz farka koştu!

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F grubu ilk hafta maçında Portekiz, Ermenistan'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti.

06 Eylül 2025 20:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ronaldo ve Felix coştu, Portekiz farka koştu!




FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu ilk hafta maçında Portekiz, Ermenistan'a konuk oldu.

Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz, 5-0 kazanmayı başardı.

Rahat bir galibiyet alan Portekiz'e galibiyeti getiren golleri; 10. ve 61. dakikalarda Joao Felix, 21. ve 46. dakikalarda Cristiano Ronaldo ile 32. dakikada Joao Cancelo kaydetti. 

Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takımlar düzeyinde 140. golünü kaydetti.

Ev sahibi Ermenistan grubun ikinci maçında kendi evinde İrlanda'yı ağırlayacak. Portekiz ise Macaristan'a konuk olacak.

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
