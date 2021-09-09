Ronaldo'nun mutfak şefi Portekizli'nin yediklerini anlattı

Cristiano Ronaldo'nun İtalya'da futbol oynadığı dönemde kişisel şefliğini yapan Giorgio Barone, As gazetesine Portekizli süperstarın yeme alışkanlıklarını anlattı.



Barone Ronaldo'nun kendisine bir Ferrari gibi baktığı söyleyerek yıldız ismin pahalı yiyeceklerle değil, tamamen doğal, organik ve sağlıklı beslendiğini belirtti.



Şef Barone açıklamasında Cristiano Ronaldo'nun mutfak sırlarını böyle anlattı:



"Vücuduna bir Ferrari gibi bakıyordu desem yanlış olmaz."



"Pahalı yiyecekler hayatında yok, organik, sağlıklı ve doğal gıdaları tercih ederdi."



"Balık, tavuk, kırmızı et, kuzu, avokado ve siyah pirincin en doğallarını tüketirdi."



"Arıtılmış bol su tüketirdi."



"En zorlu idmanlardan sonraki beslenmelerine çok dikkat ederdi. Dinlenme sürelerine aşırı dikkat ederdi."



"Akşam yemeklerini çok geç olmadan yerdi. O bir şampiyon ve harika biri, iyi bir baba ve harika bir ailesi var" diye konuştu.



