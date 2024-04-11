Ronald Koeman'dan Barcelona'ya gönderme!

Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, Katalan devi ve Xavi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ronald Koeman'dan Barcelona'ya gönderme!
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11 Nisan 2024 15:35
Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, Katalan devi ve Xavi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Koeman yaptığı açıklamada, "Bence Barça'nın DNA'sı şampiyonluk kazanmaktır. Barcelona'nın DNA'sını 3 kişi temsil ediyor. Bir numarada Johan Cruyff var. İkinci sırada ise kulüp tarihinin en iyi futbolunu oynadığı Pep Guardiola yer alıyor. Üçüncü kişi Lionel Messi. Messi'niz varsa DNA'ya ihtiyaç duymazsınız." dedi.

Xavi'nin geleceğiyle ilgili de konuşan Hollandalı teknik adam, "Laporta eski dönemlerine göre teknik direktörünü korumayı öğrenmiş olabilir. Xavi'ye devam etmesi gerektiğini söyledi. Elbette şu anda teknik direktörün değişmesi gerekecek. Yeni ismin kim olacağı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Koeman, 2020-21 yılında Barcelona'da görev yaptı.

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