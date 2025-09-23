23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Romulo'dan transferi için itiraf!

Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo, transferiyle ilgili konuştu.

calendar 23 Eylül 2025 14:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

LEIPZIG TERCİHİ

Almanya'dan Leipziger Volkszeitung gazetesine konuşan Romulo, Leipzig tercihiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Bence bunun nedeni kulübün felsefesi ve zihniyeti. Kulübün sloganı, "Her şeyi yapabilirsin." Her şeyi başarabiliriz. Yoğun bir futbol oynuyoruz. Bu beni çok heyecanlandırdı. Şimdi Bundesliga'da olmak, benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Burası dünyanın en iyi liglerinden biri." dedi.

PREMIER LİG'E RET

Gazetede Romulo için verilen röportajda, Brezilyalı golcünün Premier Lig'den gelen teklifleri kabul etmediği ve Leipzig'i seçtiği yazıldı.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI


Brezilya Milli Takımı'nın hayallerinden biri olduğunu söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Elbette, benim gibi bir Brezilyalı forvet için bu hayaldir. Bence biz Brezilyalılar için bu, dünyadaki en büyük şey. Brezilya, Dünya Kupası'nı beş kez kazandı ve gelecek yıl yine favoriler arasında yer alıyor. Milli takımda bir kez de olsa oynamak hayallerimden biri." diye konuştu.

Göztepe'den transfer olduğu Leipzig'te şu ana kadar 4 maçta süre bulan Leipzig, 2 kez ağları havalandırdı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
