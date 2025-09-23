Romulo'dan transferi için itiraf!

Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Almanya'dan Leipziger Volkszeitung gazetesine konuşan Romulo, Leipzig tercihiyle ilgili gelen sorunun ardından, "dedi.Gazetede Romulo için verilen röportajda, Brezilyalı golcünün Premier Lig'den gelen teklifleri kabul etmediği ve Leipzig'i seçtiği yazıldı.Brezilya Milli Takımı'nın hayallerinden biri olduğunu söyleyen 23 yaşındaki futbolcu,diye konuştu.Göztepe'den transfer olduğu Leipzig'te şu ana kadar 4 maçta süre bulan Leipzig, 2 kez ağları havalandırdı.