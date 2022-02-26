Roman Abramovic'in kızından Putin'e tepki!

Ukrayna'ya işgal girişiminin ardından İngiltere'ye Rusya'ya karşı yaptırımlarda bulundu. İngiliz hükümeti Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovic'in Birleşik Krallık'a girişini yasakladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası İngiltere'de tepki gören Chelsea'nin sahibi Rus milyarderin kızı Sofia, Vladimir Putin hamlesiyle şaşırttı. Sofia'nın paylaşımı Ada'da büyük ses getirdi.
PUTIN'E TEPKİ GÖSTERDİ
Ukrayna işgaline karşı çıkan Sofia, Vladimir Putin'e tepki gösteren paylaşımlarda bulundu. Çoğunlukla Londra'daki evinde yaşayan 27 yaşındaki Sofia, bu hareketiyle şaşırttı.
Sofia Abramovic, 'Rusya, Ukrayna ile bir savaş istiyor' yazısındaki Rusya'yı silerek Putin yazılı fotoğrafı yayınladı ve Kremlin'in en büyük propangandası Rusların çoğu Putin'le beraber yazısını koydu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası İngiltere'de tepki gören Chelsea'nin sahibi Rus milyarderin kızı Sofia, Vladimir Putin hamlesiyle şaşırttı. Sofia'nın paylaşımı Ada'da büyük ses getirdi.
PUTIN'E TEPKİ GÖSTERDİ
Ukrayna işgaline karşı çıkan Sofia, Vladimir Putin'e tepki gösteren paylaşımlarda bulundu. Çoğunlukla Londra'daki evinde yaşayan 27 yaşındaki Sofia, bu hareketiyle şaşırttı.
Sofia Abramovic, 'Rusya, Ukrayna ile bir savaş istiyor' yazısındaki Rusya'yı silerek Putin yazılı fotoğrafı yayınladı ve Kremlin'in en büyük propangandası Rusların çoğu Putin'le beraber yazısını koydu.