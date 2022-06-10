Romain Saiss, İstanbul'dan ev bakıyor

Beşiktaş ile anlaşma aşamasında olduğu iddia edilen Romain Saiss'in, Rachid Ghezzal aracılığıyla İstanbul'dan ev baktığı öne sürüldü.

, Fotoğraf; EPA
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Romain Saiss, İstanbul'dan ev bakıyor
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10 Haziran 2022 15:18
Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Romain Saiss için vatandaşı Rachid Ghezzal devrede.

Faslı oyuncunun, yeni takım arkadaşı için İstanbul'da ev baktığı öğrenildi. Saiss'e İstanbul hakkında bilgiler de veren Ghezzal'ın, "İstanbul harika bir şehir ve taraftar da olağanüstü. Burayı çok seveceksin" dediği ifade edildi.

Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss'in kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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