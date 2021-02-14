Roma; Udinese'nin serisini kırdı, zirve takibini sürdürdü!

İtalya Ligi Serie A'da 22. hafta karşılaşmasında Roma, Udinese'yi ağırladı.



Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Roma'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 25. (p) dakikalarda Veretout ve 90+3. dakikada Pedro kaydetti.



Roma'nın 30. dakikada Pellegrini ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Udinese'de Tolgay Arslan, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 74. dakikada yerini Ouwejan'a bıraktı.



Bu sonucun ardından 1 maç aradan sonra kazanan Roma, 43. puanla 3. sırada yer aldı. 4 maç aradan sonra kaybeden Udinese ise 24 puanla 13. sırada yer buldu.



Roma, gelecek hafta Benevento deplasmanına gidecek. Udinese ise Parma deplasmanında galibiyet arayacak.



