Roma'dan Dybala için sözleşme açıklaması!

Roma Sportif Direktörü Ghisolfi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paulo Dybala için açıklamalarda bulundu.



Ghisolfi yaptığı açıklamada, "Al-Qadsiah'ın Paulo Dybala'ya ilgisi vardı ancak o Roma'da kalmayı tercih etti. Onun gibi üst düzey bir oyuncuya sahip olduğumuz için mutluyuz." dedi.



"ŞU ANDA GÖRÜŞME YOK"



"Paulo Dybala ile yeni sözleşme imzalanacak mı?" sorusuna Ghisolfi, "Kulüp yönetimi, Dybala'nın sözleşmesiyle ilgili henüz bir adım atmadı. Şu anda görüşme yok. Dybala'nın sadece sahaya odaklanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



30 yaşındaki Arjantinli futbolcunun, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.



Roma formasını 83 kez terketen Dybala, 35 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.



