Roma, Cagliari'yi tek golle geçti!

İtalya Serie A 22. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Roma, Cagliari'yi tek golle geçti!
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16 Ocak 2022 22:34
İtalya Serie A 22. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Cagliari ile karşılaştı.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi Roma 1-0 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada penaltıdan Oliveira kaydetti.

Roma, bu sonuçla puanını 35'e çıkartırken, Cagliari, 16 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Roma, Empoli deplasmanına gidecek. Cagliari ise Fiorentina'yı konuk edecek.
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