Roma, Cagliari'yi tek golle geçti!

İtalya Serie A 22. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Cagliari ile karşılaştı.
Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi Roma 1-0 kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada penaltıdan Oliveira kaydetti.
Roma, bu sonuçla puanını 35'e çıkartırken, Cagliari, 16 puanda kaldı.
Ligin 23. haftasında Roma, Empoli deplasmanına gidecek. Cagliari ise Fiorentina'yı konuk edecek.
Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi Roma 1-0 kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada penaltıdan Oliveira kaydetti.
Roma, bu sonuçla puanını 35'e çıkartırken, Cagliari, 16 puanda kaldı.
Ligin 23. haftasında Roma, Empoli deplasmanına gidecek. Cagliari ise Fiorentina'yı konuk edecek.