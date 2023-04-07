Houston Rockets genel menajeri Rafael Stone, Rockets'ın yeniden yapılanma sürecinin "ilk aşamasının sonuna" gelindiğini söyledi.



Üst üste üçüncü sezonunu da NBA'deki en kötü derecelerden biriyle tamamlayan Rockets, yeniden yapılanma sürecini hızlandırmaya başlamak için gereken her şeyin hazır olduğuna inanıyor. Houston, ilk iki lotarya seçimiyle Jalen Green ve Jabari Smith Jr.'ı kadrosuna kattıktan sonra, bu yıl üçüncü lotarya seçimini yapacak.



Stone ise, ekibin yeniden yapılanma süreci hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Sanırım ilk etabın bir nevi sonuna geliyoruz. Benim grubum görevi devraldığında, draft seçimlerimiz veya maaş boşluğumuz yoktu. Benzersiz bir şekilde oluşturulmuş bir ekibimiz vardı. Bir tür kuşaksal yeteneğe dayalı tek bir oyun stilini oynamak üzere inşa edilmişti. Ve böylece, her şeyiyle doğru oyunculara sahip olduğumuzu hissetmiştik."



Stone, takımın 11 sözleşmeli oyuncusundan 10'u 22 yaş ve altı olan, Alperen Şengün'ün de dahil olduğu genç çekirdek hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Gelişmeye devam etmeleri ve bunu yüksek bir oranda yapmaları gerekiyor. Tabii ki herkes seneye All-Star olmalı demiyorum, ancak iyi bir iş ahlakıyla birlikte, iyi bir ilerleme görmemiz gerekiyor. Ve bugüne dek, bu konuda hiçbir şikayetim de olmamıştır. Böyle devam etmesi gerekiyor. Yaşlandıkça ve sıkı çalışma kapasiteleri arttıkça, bu kapasiteyi katlayarak aşmaları lazım. Onların görevi de bu."



Stone ayrıca, bu yaz 60 milyon dolardan fazla olacağı tahmin edilen maaş boşluğunun, bazı veteran oyuncuları kadroya dahil ederek değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.





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