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Robinson: "Kawhi, anlaması zor bir adam"

San Antonio Spurs efsanesi David Robinson, eski Spurs'lü Kawhi Leonard'ın takımda bulunduğu süre içinde kendisiyle iletişim kurmanın çok zor olduğundan bahsetti.

San Antonio Spurs efsanesi David Robinson, eski Spurs'lü Kawhi Leonard'ın takımda bulunduğu süre içinde kendisiyle iletişim kurmanın çok zor olduğundan bahsetti.

ESPN'in The Jump programına katılan Amiral, şu açıklamaları yaptı:

"Kendisi gerçekten zor bir insan. Çok sessiz biri. Ona birkaç kez ulaşmaya çalıştım ama hiç geri dönmedi."

"Sanırım San Antonio'da bulunduğu tüm süre boyunca, onunla birkaç kez konuşmuşumdur. Onda da bana söylediği kelimeler bir elin parmağını geçmez. Yani adam sessiz biri. Sanırım tarafların birbirini anlaması adına bu geride kalan süreçte işleri zorlaştıran da bu oldu. Düşünüyorum ki profesyonel basketbol oynamaya başladığımdan beri içinde bulunduğum en ilginç durumlardan biri. Anlaması zor bir adam. Okuması zor."

Kawhi, geçtiğimiz sezon kuadriseps sakatlığından ötürü dokuz maç oynayabilmişti, fakat takımın sakatlığını ele alış şeklinden ötürü, orada kalmak istemediğini belirtmişti.




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