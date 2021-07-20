Robin Yalçın transferinde pürüz

Gaziantep FK'nın prensip anlaşmasına vardığı Robin Yalçın transferinde pürüz çıktı

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Robin Yalçın transferinde pürüz
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20 Temmuz 2021 14:39
Gaziantep FK'nın prensip anlaşmasına vardığı Robin Yalçın transferinde pürüz çıktığı öğrenildi.

Daha önce her konuda anlaşma sağlanan ve transferde sadece ufak detayların kaldığı Robin Yalçın'ın gelmekten vazgeçtiği öğrenildi.

Kırmızı siyahlı kulübün bitti gözüyle baktığı Robin Yalçın konusunun bazı anlaşmazlıklar nedeniyle an itibariyle olmadığı ve transferin askıya alındığı bildirildi.

Haber: Ali Budak 


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