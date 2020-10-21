Roberto Soldado karantinaya alındı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado, Kovid-19'dan karantinaya alındı.

Haber; AA
Roberto Soldado karantinaya alındı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2020 00:35
İspanya'nın Granada takımında forma giyen, eski Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Granada Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla yapılacak karşılaşmadan dolayı dün futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 PCR testi yapıldığı ve Soldado'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kovid-19 ile ilgili vücudunda herhangi bir belirti olmayan Soldado'nun protokol gereği evinde karantinaya alındığı ve kulüp doktorlarının gözetiminde tutulduğu ifade edildi.

İspanyol futbolcunun, öngörüldüğü şekilde 14 gün karantinada kalması halinde 3 lig maçı ve iki Avrupa Ligi maçında forma giymesi beklenmiyor. 

Real Madrid alt yapısından yetişen Soldado, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için