Rizespor'dan Emre Mor ve Taylan açıklaması!

Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Fenerbahçe'den Emre Mor ve Taylan Antalyalı için çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Rizespor'dan Emre Mor ve Taylan açıklaması!
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29 Ağustos 2024 17:26
Trendyol Süper Lig takımı Çaykur Rizespor'un Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Fenerbahçe'den Emre Mor'u transfer edeceği iddia edildi. Rizespor'dan Taylan Antalyalı ve Emre Mor açıklaması geldi.

Radyospor'da konuşan Karadeniz ekibinin basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Biz de basından takip ediyoruz. Taylan ve Emre Mor ile ilgili herhangi bir temasımız olmadı. Emre Mor'un Rize'ye geldiği ve hatta sağlık kontrolünden geçti iddiası var. Biz sağlık kontrollerimizi Rize'de değil, İstanbul'da düşünüyoruz. 3 ya da 4 transferimiz olacak. İlhan Hocamızın'ın onayı olmadan transfer yapmıyoruz" dedi.

Hasan Yavuz Bakır ayrıca transfer konusunda, "Gökhan Akkan konusunda biz de üzgünüz. Gökhan güvendiğimiz ve uzun yıllardır aramızda olan bir isim. Rizespor olarak stoper, kanat ve forvet takviyemiz olacak. Bunun dışında genç bir kaleci transferimiz olacak. Ancak bu transferin Gökhan'ın Fenerbahçe maçındaki performansıyla ilgisi yok. Bunun kararını maç öncesinde vermiştik" diye konuştu.

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