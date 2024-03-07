Rizespor'da Galatasaray öncesi Dal Varesanovic belirsizliği

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Rizespor'da Galatasaray öncesi Dal Varesanovic belirsizliği
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07 Mart 2024 13:55
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Ligde son hafta sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yenen Rize temsilcisi, 39 puan ve averaj ile 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Benhur Keser ile takımdan ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak.

VARESANOVIC BELİRSİZ

Kasık ağrısı sebebiyle hafta boyunca doktor kontrolünde çalışan Dal Varesanovic ise kafileye dahil edildi. Bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı ile ilgili son karar sağlık kurulu raporuyla maç saatinde verilecek.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 1-0 kaybetmişti.

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