Rıza Çalımbay: ''Tökezledik ama atlattık''

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, her iki takımında kazanmak istediği güzel bir lig maçı olduğunu belirtti.



Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde geçen hafta oynadıkları Arabam.com Konyaspor maçının kırmızı-beyazlı takım açısından son derece önemli bir maç olduğunu anımsatarak, o maçı kazanarak ligde kalmayı garantilediklerini hatırlattı.



Kayserispor karşısında da kazanmak için maça çıktıklarını aktaran Çalımbay, "Kayserispor da kazanmak istiyordu. Hiçbirimiz defans yapmadık, başka şeyle ilgilenmedik. Maçı kazanmaya çalıştık, güzel bir lig maçı oldu." dedi.



Çalımbay, ligde iddialarının olmamasına rağmen mükemmel bir şekilde mücadele ettiklerini ifade etti.



Bu sezonun Sivasspor adına zor geçen bir sezon olduğuna vurgu yapan Çalımbay, "Lig olsun, Avrupa kupası olsun, Türkiye kupası olsun bir yerlere kadar iyi geldik. Ama ligde sıkıntımız vardı ve bu sıkıntı tabii ki olabilirdi. 3-4 sezondur iyi giden bir takım, zaman zaman böyle tökezlemeler olabilir. Onu da atlattık ve şu an yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.



Çalımbay, sözleşmesinin sona erdiğinin hatırlatılması üzerine yarın basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacağını belirtti.



Genç oyunculara şans verdiğini dile getiren Çalımbay, A takıma kazandırdıkları Emre Gökay'ın iyi bir futbolcu olduğunu söyledi.





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