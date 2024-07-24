Rıza Çalımbay: ''Kalite skoru çevirmeye yetti''

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, oynanan maçı Fanatik'te mercek altına aldı.
İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ
''KALİTE SKORU ÇEVİRMEYE YETERLİYDİ''
"Lugano ters bir takım. Tipik mütevazi Avrupa takımları gibi. Kağıt üzerinde kalitesi düşük görünen fakat birlikte oynama kabiliyeti yüksek oyunculardan kurulu bir kadro. Bu tarz takımların genel olarak oyun yapıları da aynı. Dar alanda rakibi karşılayan ve kaptıkları toplarla savunma arkasına koşan bir anlayış. Geçen sezondan bu yana da açıkçası biraz daha üzerlerine koymuşlar. Önemli eksikleri olmasına rağmen oyun teorisi yine pratikte aynıydı. Sentetik zemin zaten Fenerbahçe oyuncularını zorlayan bir diğer faktördü. Üstelik ligi başlamış olmasından dolayı Lugano'nun fiziksel olarak da iyi olduğunu gördük. Tüm bunlarla beraber mental olarak da kendisini Fenerbahçe gibi bir kulübe karşı ispat etmek isteyen bir oyuncu topluluğu vardı sahada. Nitekim erkenden öne de geçtiler. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi ve geçen sezondan alışkanlıkları skoru çevirmek için yeterliydi."
''BASKI VE ARZU OLUNCA...''
"Biraz daha baskı, biraz daha arzuya ihtiyaç vardı. Onun ortaya çıktığı dakikalarda da goller geldi. Kadro kalitesi ve plan olarak aslında Fenerbahçe'nin daha erken koparması gereken bir maçtı. Fakat Mourinho'nun takımı tam olarak tanıyabilmesi ve planını uygulatabilmesi için hala zaman gerek. Tekrardan skorun dengelenmesi de henüz oturmayan savunma organizasyonundan kaynaklı. Sonuç olarak takımın kazanma reaksiyonu ve önde baskı galibiyeti getirdi. Rövanşta daha rahat bir galibiyet olacaktır."
İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ
''KALİTE SKORU ÇEVİRMEYE YETERLİYDİ''
"Lugano ters bir takım. Tipik mütevazi Avrupa takımları gibi. Kağıt üzerinde kalitesi düşük görünen fakat birlikte oynama kabiliyeti yüksek oyunculardan kurulu bir kadro. Bu tarz takımların genel olarak oyun yapıları da aynı. Dar alanda rakibi karşılayan ve kaptıkları toplarla savunma arkasına koşan bir anlayış. Geçen sezondan bu yana da açıkçası biraz daha üzerlerine koymuşlar. Önemli eksikleri olmasına rağmen oyun teorisi yine pratikte aynıydı. Sentetik zemin zaten Fenerbahçe oyuncularını zorlayan bir diğer faktördü. Üstelik ligi başlamış olmasından dolayı Lugano'nun fiziksel olarak da iyi olduğunu gördük. Tüm bunlarla beraber mental olarak da kendisini Fenerbahçe gibi bir kulübe karşı ispat etmek isteyen bir oyuncu topluluğu vardı sahada. Nitekim erkenden öne de geçtiler. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi ve geçen sezondan alışkanlıkları skoru çevirmek için yeterliydi."
''BASKI VE ARZU OLUNCA...''
"Biraz daha baskı, biraz daha arzuya ihtiyaç vardı. Onun ortaya çıktığı dakikalarda da goller geldi. Kadro kalitesi ve plan olarak aslında Fenerbahçe'nin daha erken koparması gereken bir maçtı. Fakat Mourinho'nun takımı tam olarak tanıyabilmesi ve planını uygulatabilmesi için hala zaman gerek. Tekrardan skorun dengelenmesi de henüz oturmayan savunma organizasyonundan kaynaklı. Sonuç olarak takımın kazanma reaksiyonu ve önde baskı galibiyeti getirdi. Rövanşta daha rahat bir galibiyet olacaktır."
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