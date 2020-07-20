Rıza Çalımbay: 'Biz Sivaslıyız, konuşacağız'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazanmamız gereken bir maçtı ama önce şöyle başlayayım. Başakşehir camiasını tebrik ediyorum. Başta Göksel başkan olmak üzere Okan hoca ve bütün futbolcularını tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da da çok çok başarılı olurlar." diye konuştu.



Gençlerbirliği maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Çalımbay, "Yukarıda bitirmek istiyorsak, kazanmamız gerekiyordu, ona göre de oynamamız gerekiyordu. Gayet iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar çok üstün oynadık, çok pozisyona girdik. Belki de bugüne kadar oynayıp da en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Tabi ki bizim için birazda stresli bir maçtı. 1-0 iken rahat değildik. 2-0 olduktan sonra rahatladık. 3'üncü gol yine VAR'dan döndü. Bilmiyorum bu kaçıncı. Ama herkes gerçekten iyi mücadele etti. Tek yaptığımız hata son paslarda dikkatli olabilseydik, çok farklı güzel bir maç kazanmış olabilirdik ama buna da şükür. Çok iyi bir maç kazandık." diye konuştu.



"EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"



Bu sene Sivas'ta son maçlarını oynadıklarını ve galibiyet ile bitirdikleri için mutlu olduklarını kaydeden teknik adam, "Bu 8 maçta baktığınızda deplasmanda hiç yenilmedik. Kendi sahamızda sadece 2 kötü netice aldık. Onun dışında da bütün zorluklara, sakatlıklara rağmen sezon başından bu yana kadar da mükemmel bir istikrar yakalayıp, iyi bir şekilde de buraya kadar geldik. Kalan maçımızı da kazanıp inşallah en iyi yerde de ligi bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



"BÜYÜK İHTİMALLE AVRUPA OLACAK"



Önümüzdeki sezon takımda devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine yönetimle bir görüşme yapmadığını ifade eden Çalımbay, "Benim şu andaki tek düşüncem Göztepe maçı. Çünkü Göztepe maçı çok çok önemli oldu. Bizim o maçtan mutlaka çok iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor. Şu anda bütün konsantreyi oraya vereceğiz. Tabi ki biz şu anda 4'üncülüğü garantiledik. Büyük bir ihtimalle de Avrupa'ya gideceğiz. Onun için de biz kulübümüzle konuşacağız. Kendimiz zaten Sivaslıyız. Yönetim ile iyi bir şekilde anlaşırsak, inşallah devam ederiz." dedi.



"BELKİ ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"



Rıza Çalımbay, bu sezon sakatlıklardan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını aktararak, "Devre arasında 3-4 tane oyuncu alabilseydik belki de şampiyon bile olabilirdik. Olmamak için de bir neden yoktu. Onun için bizim mükemmel bir kadro kurmamız gerekiyor, çünkü çok değerli arkadaşlarımız gidecek takımdan, onların yerini bir an önce doldurmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.



"DAHA İYİSİ İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ"



Sivasspor'un başarısının şampiyonluk kadar değerli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bütün oyuncularımı, yönetimi, başta valimiz olmak üzere bütün Sivas halkını, taraftarımızı özellikle tebrik ediyorum. Bu sene taraftarımız gerçekten muhteşemdi, bütünleşmiştik. Pandemi süreci olmasaydı daha farklı şeyler olabilirdi. Seneye daha başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.



