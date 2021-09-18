Rıdvan Yılmaz: "Seriye devam etmek istiyoruz"

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçta ağları sarsan Rıdvan Yılmaz açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rıdvan Yılmaz: 'Seriye devam etmek istiyoruz'
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18 Eylül 2021 21:09
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından konuştu.

İyi sonuçlarla devam etmeyi umduklarını kaydeden genç oyuncu, "2-0'dan geri döndüğümüz için çok mutluyum. Takıma katkı sağladım. İnşallah iyi sonuçlar alarak devam ederiz. Şampiyonlar Ligi'nde çok yoruldu. Çok sakat oyuncumuz var. Herkes elinden geleni yaptı. Galibiyet serimize devam etmek istiyoruz." dedi.

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