Rıdvan Dilmen: 'N'Sakala, Beşiktaş'ta katkı sağlar'

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Caner Erkin'in ayrılığı sonrasında kadrosuna katmaya hazırlandığı Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala için konuştu.



N'Sakala'nın katkı verecek bir oyuncu olduğunu vurgulayan Dilmen, "Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala iki tarafta da oynayabilir iki ayağı da iyi çünkü. Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır, özellikle ters kademelerde ve geri dönüşlerde" dedi.



Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Kongolu oyuncu, 30 maçta 2 asistlik performans sergiledi.



