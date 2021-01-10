Rıdvan Dilmen: 'Mandzukic 20 tane atacaksa gelsin'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Mandzukic için açıklamalarda bulundu.



Rıdvan Dilmen, Hırvat forvet için; "Beşiktaşlıların gelmezse moralinin bozulacağı bir transfer değil Mandzukic. Eğer 15-20 tane yapıştıracak bir golcü gelecekse gelsin." dedi.



SERGEN YALÇIN NE DEDİ?



Hatayspor maçı sonrasında transfer için görüşleri sorulan Sergen Yalçın, son durumu aktardı.



Teknik adam açıklamasında; "Transferde net olan hiçbir şey yok, herhangi bir plan yapamıyoruz şu anda. Çok yabancı oyuncumuz var, şu anda bekliyoruz." mesajını verdi.



