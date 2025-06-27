Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncularından Austin Reaves'in, kulübün sunduğu 89,2 milyon dolarlık dört yıllık maksimum kontrat uzatma teklifini reddettiği bildirildi.Bu karar, Reaves'in yakın gelecekte daha yüksek bir sözleşme alabileceğine inandığını gösteriyor. Reaves şu anda 2023 yılında imzaladığı dört yıllık 54 milyon dolarlık kontrat kapsamında forma giyiyor. O dönem, sınırlı serbest oyuncu statüsü nedeniyle Lakers'ın sunabileceği maksimum teklif buydu.2026 yılında serbest oyuncu olacak Reaves'in, yükselen performans grafiğiyle birlikte çok daha büyük bir kontrat talep edeceği öngörülüyor. Geride kalan sezonda maç başına 20.2 sayı ortalaması tutturan Reaves, takım için vazgeçilmez bir parça olduğunu kanıtladı.Lakers cephesi Reaves'i takas etmeye sıcak bakmasa da, bazı lig kaynakları LeBron James gibi topu yoğun kullanan yıldızların ve olası Luka Doncic takviyesinin varlığı nedeniyle uzun vadeli uyum konusunda soru işaretlerine sahip.Buna rağmen Reaves, Los Angeles'ta kalmak istediğini açıkça dile getirdi. K8 News'e konuşan genç oyuncu, Lakers organizasyonunun ve şehrin kendisi için taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı:Uzun vadeli ayrılık anlamına gelmeyen bu kararın, Reaves'in gelecekteki değerine olan güveninin bir yansıması olduğu düşünülüyor.