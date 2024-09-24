Real Madrid pusuda bekliyor: Hakimi

Real Madrid, PSG ile Achraf Hakimi arasında devam eden yeni sözleşme görüşmelerini yakından takip ediyor. İşt detaylar...

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Real Madrid pusuda bekliyor: Hakimi
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24 Eylül 2024 20:31
PSG'den dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kylian Mbappe'yi bedelsiz bir şekilde transfer eden Real Madrid, gözünü bir başka yıldıza dikti.

As'ta yer alan habere göre; Real Madrid, PSG ile Achraf Hakimi arasında devam eden yeni sözleşme görüşmelerini yakından takip ediyor.

HAREKETE GEÇİLECEK

Fransız ekibi oyuncu ile anlaşma sağlayamazsa Real Madrid, Faslı yıldız için harekete geçecek.

Hakimi'nin mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Fransız basını, yeni sözleşme görüşmelerinin olumlu geçtiği bilgisini paylaşsa da İspanyol devinin beklemede olduğu belirtildi.

REAL ALTYAPISINDAN ÇIKTI

Real Madrid altyapısında yetişen 25 yaşındaki sağ bek, 2020 yılında 43 milyon euroya Inter'e transfer oldu. bundan bir yıl sınra ise 68 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye imza attı.

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