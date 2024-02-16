Real Madrid'in Erling Haaland planı!

Kylian Mbappe için geri sayıma geçen Real Madrid, yeni bir dünya yıldızını gözüne kestirdi.



Cadena SER'de yer alan habere göre; Real Madrid, 2025'te Erling Haaland'ı transfer etmenin planlarını yapıyor.



MBAPPE'DEN SONRA HAALAND



Başkan Florentino Perez, Kylian Mbappe'den sonra Norveçli yıldızı da takıma katmaya çalışacak.



Manchester City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Haaland, 79 maçta 73 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.



