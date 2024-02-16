Real Madrid'in Erling Haaland planı!

Real Madrid, 2025'te Manchester City forması giyen Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'in Erling Haaland planı!
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16 Şubat 2024 21:37
Kylian Mbappe için geri sayıma geçen Real Madrid, yeni bir dünya yıldızını gözüne kestirdi.

Cadena SER'de yer alan habere göre; Real Madrid, 2025'te Erling Haaland'ı transfer etmenin planlarını yapıyor.

MBAPPE'DEN SONRA HAALAND

Başkan Florentino Perez, Kylian Mbappe'den sonra Norveçli yıldızı da takıma katmaya çalışacak.

Manchester City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Haaland, 79 maçta 73 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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