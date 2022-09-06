UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda Real Madrid, Celtic deplasmanına konuk oldu. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi İspanyol devi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikad Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid, ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı. Celtic, Devler Ligi'ne puansız başladı.
F Grubu'nda bir sonraki Real Madrid sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Celtic, Shakhtar deplasmanına gidecek.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikad Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid, ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı. Celtic, Devler Ligi'ne puansız başladı.
F Grubu'nda bir sonraki Real Madrid sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Celtic, Shakhtar deplasmanına gidecek.
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