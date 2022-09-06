Real Madrid, ikinci yarıda açıldı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Celtic'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, ikinci yarıda açıldı
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06 Eylül 2022 23:51
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda Real Madrid, Celtic deplasmanına konuk oldu. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi İspanyol devi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikad Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı. Celtic, Devler Ligi'ne puansız başladı.

F Grubu'nda bir sonraki Real Madrid sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Celtic, Shakhtar deplasmanına gidecek.

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