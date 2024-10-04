Real Madrid'e ilk hafta sürprizi: Bayern Münih

THY EuroLeage'in ilk haftasında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi. BMW Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 97-89'luk skorla kazandı.
Bayern Münih'te Shabazz Napier 25, Johannes Voigtmann 19, Carsen Edwards ise 14 sayıyla oynadı. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 19, Dzanan Musa'nın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Bayern Münih'te Shabazz Napier 25, Johannes Voigtmann 19, Carsen Edwards ise 14 sayıyla oynadı. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 19, Dzanan Musa'nın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.