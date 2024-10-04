Real Madrid'e ilk hafta sürprizi: Bayern Münih

Bayern Münih, THY EuroLeague'in ilk haftasında Real Madrid'i 8 sayı farkla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e ilk hafta sürprizi: Bayern Münih
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04 Ekim 2024 00:11
Son güncelleme 04 Ekim 2024 01:18
THY EuroLeage'in ilk haftasında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi. BMW Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 97-89'luk skorla kazandı.

Bayern Münih'te Shabazz Napier 25, Johannes Voigtmann 19, Carsen Edwards ise 14 sayıyla oynadı. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 19, Dzanan Musa'nın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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