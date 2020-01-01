Rayford Young: "Oğlumun yeteneğini, Zion'ın atletizmine tercih ederim"

Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young'ın babası Rayford Young, oğlunun yeteneğini, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın atletizmine tercih edeceğini söyledi.



Young, ikinci yılında oyununu bir sonraki seviyeye taşımış ve takımını yükseltme girişimleri işe yaramasa da, Hawks'ın daha güçlü takımlara karşı rekabet edebilmesinin ana sebebi olmuştu.



ATL ekibi sezonu iyi bir dereceyle tamamlamamış, bubble'a davet edilmemiş ve Trae, takımını büyük aşamalara taşımaktan aciz olmakla suçlanmıştı.



Rayford Young, kısa süre önce Twitter'daki Slam Hoops hesabının, takipçilerine Trae'in yeteneği ile Zion Williamson'ın atletizmi arasında hangisine sahip olmayı tercih edeceklerini sorduğu bir soruyu yanıtladı:



"Her ikisi de son derece önemli. Atletizm, tanrı'nın bir armağanıdır. Ancak beceri, iyi olması yıllar alan bir şeydir. Ve beceriler nadiren ölür. Çarpıtmayın."



