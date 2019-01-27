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Raphael Veiga'yı Fenerbahçe'ye Alex önermiş!

Sadık Çiftpınar ve Victor Moses transferlerini bitiren Fenerbahçe'nin Raphael Veiga için Palmeiras'a yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Raphael Veiga'yı Fenerbahçe'ye Alex önermiş!
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27 Ocak 2019 12:10
Sadık Çiftpınar ve Victor Moses transferlerini bitiren Fenerbahçe'nin Raphael Veiga için Palmeiras'a yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

Coritiba'nın alt yapısında yetişen ve kariyerini Palmeiras'ta sürdüren Raphael Veiga'yı Fenerbahçe'ye efsane Alex de Souza'nın önerdiği ve sarı-lacivertli yönetimin bu öneriden sonra girişimlere başladığı ortaya çıktı.

Veiga'nın transferi için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Palmeiras ile masaya oturdu ancak Brezilya kulübü, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Atletico Paranaense'de geçiren ve performansı ile göz dolduran Veiga için Fenerbahçe'den gelen 1.5 milyon euroluk teklifi düşük buldu ve reddetti.

Fenerbahçe'nin Raphael Veiga'yı transfer etmek için teklifini daha çok yükseltmesi beklenirken, orta sahanın ortasında forma giyen genç futbolcunun cephesinden transfer için bir açıklama gelmedi. Geçen sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak geçiren Veiga, toplam 71 maça çıkarken 13 gol ve 12 asist üretti.

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