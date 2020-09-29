Rangers - Galatasaray maçı şifresiz mi? Hangi kanalda?

RANGERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

ÜLKE PUANI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

GERRARD: "GALATASARAY ÇOK BÜYÜK"

"GALATASARAY ONA ÇOK DİKKAT ETMELİ"

Rangers - Galatasaray maçının kanalı değişti. Daha önce Smartspor üzerinden yayınlanacağı açıklanan Rangers - Galatasaray maçı, şifresiz kanala geçti.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers - Galatasaray maçının Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma Teve2'de yayınlanacak" mesajını paylaştı.UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki Rangers - Galatasaray maçı, 1 Ekim Perşembe günü 21:45'te başlayacak ve Glasgow'daki Ibrox Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemiLetonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis olacak ve yardımcılıklarını da Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.Topladığı 28.800 puanla UEFA Ülke Katsayısı sıralamasında 11. sırada yer alan Türkiye'nin takipçilerinden 12. sıradaki İskoçya 28.125, 13. sıradaki Ukrayna ise 28.100 puana sahip. Bu duruma baktığımızda Galatasaray'ın doğrudan rakibimiz İskoçya'nın temsilcisi Rangers ile oynayacağı maç oldukça kritik bir hal aldı.2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi için de 11. sıradaki yerimiz garanti ve yine Devler'den yukarıdaki madde için bir lütuf bekleyeceğiz ancak 2022-2023 sıralaması için belirleyici olacak olan mevcut sezonda yerimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.