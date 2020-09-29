Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Glasgow Rangers'ın efsane isimlerinden Peter Lovenkrands, yıllar önce sarı-kırmızılı takıma karşı yaşadığı ilki anlatırken, perşembe günkü maçı da değerlendirdi.



"GALATASARAY MAÇINI UNUTAMAM"



Şimdilerde 40 yaşında olan Danimarkalı forvet Peter Lovenkrands, "Galatasaray maçı Ibrox'ta ilk başlangıcımdı. Benim için unutulmaz bir maçtı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımdı ve bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Yağmurlu bir akşamda çok zor bir maçtı ve 0-0 berabere kalmıştık. Benim için Gheorghe Hagi ve diğer büyük isimlere karşı oynamış olmam da unutulmayacak hatıralardan. Galatasaray ile İskoçya'da 0-0 berabere kaldık ama Türkiye'de 3-2 kaybettik. Grupta 8 puan aldık ama averajla Galatasaray'ın gerisinde kaldık." dedi.



"TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFERİ BİLİRSİNİZ"



Maçın seyircisiz olmasını değerlendiren Lovenkrands, "Avrupa maçları, taraftarlar ve atmosfer nedeniyle Ibrox'ta her zaman özeldir. Ancak bu kez taraftar yok ve çılgın taraftarlar, Rangers'a yardımcı olamayacak. Emim Galatasaray da evinde oynayacak olsaydı aynı şeyler söylenirdi. Türkiye'de taraftar baskısının ve atmosferin ne kadar göz korkutucu olabileceğini herkes biliyor. Ev sahibi takımda tezahürat yapacak 12. adam olmadığında işler eşitleniyor. Ama Rangers gerçekten iyi oynuyor ve inanıyorum ki maça güvenli başlayacaklar. Umarım sonuç Rangers lehine olur. Willem II ve Motherwell'e karşı alınan galibiyetlerden sonra Galatasaray'ı da geçerek gruplara kalırlar." ifadelerini kullandı.



"IANIS, G.SARAY'A KARŞI 11 BAŞLAR"



Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin Galatasaray'a karşı oynayacak olması hakkında da konuşan Lovenkrands "Hagi, Rangers için iyi bir transfer oldu. Geçen sezonun sonuna doğru mükemmel işler yaptı. Bu sezon iyiydi Ryan Kent'in biraz gölgesinde kaldı. Steven Gerrard pazar günü Ianis'i dinlendirdi ve Jordan Jones'ı oynattı. Jones iyiydi ancak sanırım Galatasaray'a karşı yine Ianis oynayacaktır." dedi.



