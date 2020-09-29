Galatasaray'a uyarı gibi: 'Çok dikkat edilmeli'

Galatasaray'ın Rangers ile oynayacağı maç öncesinde Kilmarnock forması giyen Kirk Broadfoot, eski takım arkadaşı Jordan Jones'ın eşleşmede çok önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.



Jordan Jones'un büyük maçlarda etkili olduğunu söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir şey onu etkilemiyor, Galatasaray'a karşı oynarsa da iyi olacağına eminim. Hızıyla ve etkinliğiyle Galatasaray'a problem yaratabilir, buna kuşkum yok. Kilmarnock'ta oynarken onu büyük maçlarda gördüm, çok iyi oynuyor. Rangers ve Celtic'e karşı çok iyi maçlara çıktı. Büyük maçların adamı, Galatasaray ona dikkat etmezse canı yanar." dedi.



"BÜYÜK MAÇLARDA ÇOK BAŞKA"



Defans oyuncularının Jones karşısında çok zorlandığını paylaşan Broadfoot, "Büyük maçlarda çok başka bir oyuncu ve Galatasaray'a karşı da çok, çok önemli bir isim olacak. Her defans oyuncusu ona karşı oynamaktan nefret eder. Çok hızlı, insanlar ne kadar hızlı olduğunu anlamıyor." ifadelerini kullandı.



Rangers'ın geçen yaz Kilmarnock'tan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Jordan Jones, bu sezon 2 maça çıktı ve 1 gol attı.



