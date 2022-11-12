Ragbi Federasyonu'ndan şehirlere ziyaret

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Osmaniye, Şırnak ve Mardin kentlerini ziyaret etti.



Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Murat Pazan, amaçlarının ragbi, beyzbol ve korumalı futbolu tüm Anadolu'ya yaymak olduğunu belirtti.



Bu çerçevede bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Pazan, "Osmaniye kentimizi ziyaretle başladık. Burada il temsilcimiz Osman Kale, ragbi antrenörümüz Ahmet Akdoğan ve softbol antrenörümüz Merve Kale ile Gençlik Spor İl Müdürü Sedat Acar'ı makamında ziyaret ettik." diye konuştu.



Ardından Şırnak'a geçtiklerini aktaran Pazan, şunları kaydetti:



"Şırnak kenti 2022-2023 sezonu Okul Sporları Beyzbol Küçükler ve Yıldızlar Kategorisi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliğini yapacak. Bu kentimizde il müdürümüzü ziyaret edip Şırnak'ta fidan dikimi etkinliği yaptık. Daha sonra Mardin'e geçtik. Orada geçen sezon Okul Sporları Gençler Kategorisi'nde Türkiye 3'üncüsü olan takımımızla Mardin Kızıltepe Spor Lisesi'nde görüştük. İnşallah bu branşları 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. Katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum."





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