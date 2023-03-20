PSV'den sahaya giren taraftara 40 yıllık ceza!

UEFA Avrupa Ligi'nde PSV Eindhoven ile Sevilla arasındaki maçta sahaya giren taraftarın cezası açıklandı.



PSV, Sevilla'yı konuk ettikleri maçta sahaya giren ve İspanyol ekibinin kalecisi Dmitrovic'e saldırıda bulunan 20 yaşındaki taraftarın 40 yıl boyunca Philips Stadyumu'na alınmayacağını duyurdu.



NE OLMUŞTU?



PSV Eindhoven'ın, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sevilla ile sahasında oynadığı maçta sahaya giren taraftar, Sevilla'nın kalecisi Dmitrovic'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Yumruk darbesiyle yere yıkılmayan Dmitrovic ise, daha sonra taraftarı yere yatırarak etkisiz hale getirmişti. 31 yaşındaki kaleci, maçın ardından, "Bana vurdu, kendimi savunmalıydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunabileceğimi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.





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