PSG'ye, Bayern Münih öncesi şok!

Paris Saint-Germain'e, yıldız ismi Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.
L'Equipe'nin haberine göre, Montpellier karşılaşmasında sakatlanan Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçını kaçırabilir.
Sol uyluğundan sakatlanan Fransız yıldızın, tedavisinin yaklaşık 3 hafta sürebileceği belirtildi.
PSG, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nin ikinci tur ilk maçında 14 Şubat'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 8 Mart'ta oynanacak.
L'Equipe'nin haberine göre, Montpellier karşılaşmasında sakatlanan Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçını kaçırabilir.
Sol uyluğundan sakatlanan Fransız yıldızın, tedavisinin yaklaşık 3 hafta sürebileceği belirtildi.
PSG, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nin ikinci tur ilk maçında 14 Şubat'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 8 Mart'ta oynanacak.
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