PSG'ye, Bayern Münih öncesi şok!

PSG'de sakatlanan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçını kaçırabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'ye, Bayern Münih öncesi şok!
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02 Şubat 2023 15:56
Paris Saint-Germain'e, yıldız ismi Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.

L'Equipe'nin haberine göre, Montpellier karşılaşmasında sakatlanan Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçını kaçırabilir.

Sol uyluğundan sakatlanan Fransız yıldızın, tedavisinin yaklaşık 3 hafta sürebileceği belirtildi.

PSG, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nin ikinci tur ilk maçında 14 Şubat'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 8 Mart'ta oynanacak.

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