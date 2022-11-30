PSG'nin yüzde 15'i satılık: 600 milyon euro!

Nihai hedefi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadan geçen ve büyük yatırımların yapıldığı 10 yıllık sürecin ardından Paris Saint-Germain yönetimi, kulübün yüzde 15'ini satmak için alıcı arıyor.



Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulübü bağımsız bir denetim kuruluşuna denetlettti ve 4 milyar euro'luk bir değer belirledi. Kulübün yüzde 15'i için 600 milyon euro'luk bir değer biçen Al-Khelaifi, piyasalarda alıcı aramaya başladı.



PSG'nin buradan gelecek parayı doğrudan takıma yatırım olarak kullanacağı ve 600 milyon euro ile birlikte kadroya önemli isimleri katmak için kullanacağı belirtildi.



Yüzde 15'lik kısmın satılığa çıkarıldığını doğrulayan Nasser Al-Khelaifi, futbol işinden bıkmadıklarını ve gelecek dönemde Parc des Princes'i büyütmeyi ve antrenman tesislerini geliştirmeyi planladıklarını açıkladı.





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