PSG'den Mbappe'ye tarihi teklif!

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için futbol tarihinin gördüğü en sıradışı maaş teklifini yaptı.



Independent'ta yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki Fransız süperstarına haftalık 1 milyon euronun üzerinde bir ücret önerdi. Mbappe'nin 'evet' demesi halinde sadece yıllık garanti maaşı 55 milyon euro civarında olacak. Mbappe'nin ailesi ve temsilcileri, PSG'nin bu teklifi sonrası kulüpte kalması için Fransız yıldızı ikna etmeye çalıştığı da kaydedildi.



Mbappe'nin gitmek istediğini açıkladığı Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in ise bu hamle sonrası masaya nasıl bir teklifle oturacağı daha kritik hale geldi.



YAKIN ARKADAŞINA TEKLİF: POGBA!



Paris Saint-Germain'in ikinci hamlesi ise Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için Fransa Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Paul Pogba'yı getirmek olacak. Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pogba'ya Manchester United'da kazandığı haftalık 290 bin pound'un iki katından fazla olan 600 bin pound önerildi. Yıllık maaşı 18 milyon euro olan Pogba, PSG'nin bu teklifini kabul ederse 37.4 milyon euro yıllık ücreti cebine koyacak.



PSG BİR ADIM ÖNE GEÇTİ



Mbappe, çocukluk hayali olan Real Madrid'de formayı giymeyi çok istese de profesyonel açıdan kupalar kazanan ve Avrupa'nın zirvesini domine etme potansiyeli yüksek olan kulübü seçeceği de vurgulandı.



Paris'in hem maaş teklifi, hem de Pogba hamlesiyle Real Madrid'in bir adım önüne geçtiğinin de altı çizildi.





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